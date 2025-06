La Verdoyante Saint-Pierre-sur-Dives à Livarot Saint-Pierre-en-Auge Calvados

La Verdoyante Saint-Pierre-sur-Dives à Livarot Saint-Pierre-en-Auge Calvados 1 juillet 2025

La Verdoyante Saint-Pierre-sur-Dives à Livarot

La Verdoyante Saint-Pierre-sur-Dives à Livarot 14170 Saint-Pierre-en-Auge Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 25500.0 Tarif :

La Verdoyante Bientôt ouverte !

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Saint-Pierre-sur-Dives et sa halle médiévale à Livarot, célèbre pour son fromage au nom éponyme, La Verdoyante traverse le Pays d’Auge sur des routes paisibles entre bocages et vergers. Votre point de départ vous permettra de visiter la Halle et l’Abbaye de Saint Pierre ou encore le Château de Carel. Une fois votre balade terminée, n’oubliez pas de visiter la fromagerie Graindorge.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante Saint-Pierre-sur-Dives à Livarot

La Verdoyante? Coming soon!

Under construction (opening end of June 2025): From Saint-Pierre-sur-Dives, with its medieval market hall, to Livarot, famous for its eponymous cheese, La Verdoyante crosses the Pays d’Auge on peaceful roads through bocage and orchards. From your starting point, you can visit the Halle and Abbey of Saint Pierre, or the Château de Carel. When you’ve finished, don’t forget to visit the Graindorge cheese dairy.

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Wird derzeit ausgebaut (Inbetriebnahme Ende Juni 2025) Von Saint-Pierre-sur-Dives mit seiner mittelalterlichen Markthalle bis nach Livarot, das für seinen Käse mit dem gleichnamigen Namen berühmt ist, durchquert La Verdoyante das Pays d’Auge auf ruhigen Straßen zwischen Bocages und Obstgärten. Von Ihrem Ausgangspunkt aus können Sie die Halle und die Abtei von Saint Pierre oder das Château de Carel besichtigen. Wenn Sie Ihren Ausflug beendet haben, vergessen Sie nicht, die Käserei Graindorge zu besuchen.

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

Attualmente in fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Saint-Pierre-sur-Dives e la sua sala del mercato medievale fino a Livarot, famosa per il suo formaggio omonimo, La Verdoyante attraversa il Pays d’Auge su strade tranquille tra campi coltivati con siepi e frutteti. Dal punto di partenza, è possibile visitare la Halle e l’abbazia di Saint-Pierre o il castello di Carel. Una volta terminata la passeggiata, non dimenticate di visitare il caseificio di Graindorge.

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

Actualmente en desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Saint-Pierre-sur-Dives y su mercado medieval hasta Livarot, famoso por su queso homónimo, La Verdoyante atraviesa el Pays d’Auge por tranquilas carreteras entre campos de cultivo con setos y huertos. Desde su punto de partida, podrá visitar la Halle y la Abadía de Saint Pierre o el Castillo de Carel. Una vez terminada la caminata, no olvide visitar la quesería de Graindorge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme