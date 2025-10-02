La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur Vesc

La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur

Domaine de Damian Vesc Drôme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 20:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le sang n’a que trop coulé dans les rues de Londres !



Le célèbre tueur au couteau Jack l’Éventreur a enfin été identifié ! Macnaghten, l’inattendu nouveau chef de Scotland Yard, promu pour avoir réussi là où tous ont échoué, revient !

Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 21 87 60 compagnie.nandi@gmail.com

English :

There’s been too much bloodshed on the streets of London!



The notorious Jack the Ripper knife killer has finally been identified! Macnaghten, the unexpected new head of Scotland Yard, promoted for succeeding where all others have failed, returns!

