La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur Vesc

La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur
Domaine de Damian Vesc Drôme
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 20:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Le sang n’a que trop coulé dans les rues de Londres !
Le célèbre tueur au couteau Jack l’Éventreur a enfin été identifié ! Macnaghten, l’inattendu nouveau chef de Scotland Yard, promu pour avoir réussi là où tous ont échoué, revient !
Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 21 87 60 compagnie.nandi@gmail.com
English :
There’s been too much bloodshed on the streets of London!
The notorious Jack the Ripper knife killer has finally been identified! Macnaghten, the unexpected new head of Scotland Yard, promoted for succeeding where all others have failed, returns!
