La véritable histoire du Jardin du Géant : du conte de fées à la mosaïque en céramique, un rêve entre art et nature – visite guidée, Il Giardino del Gigante, Cento

La véritable histoire du Jardin du Géant : du conte de fées à la mosaïque en céramique, un rêve entre art et nature – visite guidée 6 et 7 juin Il Giardino del Gigante Ferrara

maximum 20 personnes – gratuit sur réservation obligatoire avant le 4/06/2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La véritable histoire du Jardin du Géant : du conte de fées à la mosaïque en céramique, un rêve entre art et nature

visite guidée en compagnie de l’auteur et des personnes qui s’en occupent habituellement

Il Giardino del Gigante via Respighi Cento 44042 Ferrara Émilie-Romagne + 39 329 4960237 https://www.giardinodelgigante.it/ http://www.facebook.com/amici.delgigante/

Rendez-vous dans le jardin 2026

©marcopellizzola