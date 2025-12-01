La Véritable légende du Père Noël Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

La Véritable légende du Père Noël

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Les Trottoirs du Hasard vont rejouer la vie du Père Noël, depuis sa tendre enfance jusqu’à son éternelle sagesse.

Le Père Noël est habillé d’un long manteau vert, il n’apparaît qu’à la toute fin du spectacle. Ce sont ses proches, plus enclins à romancer sa vie, qui racontent son histoire.

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 56 76 lestrottoirsduhasard@gmail.com

English : La Véritable légende du Père Noël

Les Trottoirs du Hasard will re-enact the life of Santa Claus, from his tender childhood to his eternal wisdom.

Santa Claus is dressed in a long green coat, and only appears at the very end of the show. His story is told by those closest to him, who are more inclined to romanticize his life.

German : La Véritable légende du Père Noël

Die Trottoirs du Hasard werden das Leben des Weihnachtsmanns nachspielen, von seiner frühen Kindheit bis zu seiner ewigen Weisheit.

Der Weihnachtsmann ist in einen langen grünen Mantel gekleidet und erscheint erst ganz am Ende der Aufführung. Seine Verwandten, die sein Leben eher romantisieren, erzählen seine Geschichte.

Italiano :

Les Trottoirs du Hasard rievocheranno la vita di Babbo Natale, dalla sua tenera infanzia alla sua eterna saggezza.

Babbo Natale è vestito con un lungo cappotto verde e appare solo alla fine dello spettacolo. La sua storia è raccontata dalle persone più vicine a lui, che sono più inclini a romanzare la sua vita.

Espanol : La Véritable légende du Père Noël

Les Trottoirs du Hasard representarán la vida de Papá Noel, desde su tierna infancia hasta su eterna sabiduría.

Vestido con un largo abrigo verde, Papá Noel sólo aparece al final del espectáculo. Su historia es contada por sus allegados, que tienden más a idealizar su vida.

