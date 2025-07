LA VÉRITABLE LÉGENDE DU PERROQUET (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

LA VÉRITABLE LÉGENDE DU PERROQUET (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

La Véritable Légende du Perroquet , est un spectacle de Théâtre adapté aux crèches et aux maternelles

Spectacle avec des chansons, manipulations d’objet, table à son et création plastique autour des couleurs et de l’environnement.

Notre histoire commence lorsqu’un oiseau blanc aux idées noires rencontre un corbeau noir aux idées gaies.

Cette rencontre fortuite l’embarque dans une folle épopée haute en couleurs entre ciel et mer, savane et champ de coquelicots. Il devra sauver une coccinelle rebelle prisonnière d’une bouteille en plastique, libérer un lion romantique d’un piège à braconniers et délivrer une baleine mélomane engluée de pétrole.

Quant au secret des perroquets, il faudra ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour le découvrir… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

