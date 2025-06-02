LA VERITE – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

LA VERITE Début : 2026-02-08 à 16:30. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRÉSENTE : LA VERITELe grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?Une pièce de Florian ZellerMise en scène Ladislas Chollat Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco Assistant à la mise en scène Éric Supply Décors William Mordos Lumière Dimitri Vassiliu Costumes Jean-Daniel VuillermozCrédits photos : Cyril Bruneau

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76