La Vérité ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône samedi 24 janvier 2026.
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 21:30:00
2026-01-24 2026-01-25
Pascal Legros Organisation en accord avec le Théâtre Edouard VII
Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.
La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.
Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?
Une pièce de Florian Zeller
Mise en scène Ladislas Chollat
Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco
Assistant à la mise en scène Éric Supply
Décors William Mordos
Lumière Dimitri Vassiliu
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Crédits photos Cyril Bruneau .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
