ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-24 2026-01-25

Pascal Legros Organisation en accord avec le Théâtre Edouard VII

Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.

La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.

Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

Une pièce de Florian Zeller

Mise en scène Ladislas Chollat

Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

Assistant à la mise en scène Éric Supply

Décors William Mordos

Lumière Dimitri Vassiliu

Costumes Jean-Daniel Vuillermoz

Crédits photos Cyril Bruneau .

