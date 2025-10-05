LA VERITE – ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE Chalon Sur Saone

LA VERITE Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

PASCAL LEGROS PRODUCTION PRÉSENTE : LA VERITELe grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?Une pièce de Florian ZellerMise en scène Ladislas Chollat Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco Assistant à la mise en scène Éric Supply Décors William Mordos Lumière Dimitri Vassiliu Costumes Jean-Daniel VuillermozCrédits photos : Cyril BruneauMentions : Pascal Legros Organisation en accord avec le Théâtre Edouard VII

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE DES ARTS – GRAND ESPACE 5 BIS AV NIEPCE 71100 Chalon Sur Saone 71