La vérité est ailleurs. Conférence-Débat Cercle Condorcet du Sénonais Salle du CEREP Sens

La vérité est ailleurs. Conférence-Débat Cercle Condorcet du Sénonais

Salle du CEREP Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 18:30:00

fin : 2026-02-02 20:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Le Cercle Condorcet du Sénonais vous invite à une conférence-débat avec Jean-Pierre Dozon, anthropologue, spécialiste de l’Afrique subsaharienne, directeur d’études émérite à l’EHESS et directeur de recherche émérite à l’IRD.

Intitulée La vérité est ailleurs. Complot et sorcellerie. Depuis l’Afrique, une modernité sorcière ? , cette rencontre propose une réflexion stimulante sur les liens entre sorcellerie, théories du complot et modernité. Loin d’être un vestige archaïque, la sorcellerie apparaît ici comme un mode d’interprétation du monde particulièrement pertinent pour comprendre les bouleversements contemporains, en Afrique comme ailleurs.

À partir d’exemples concrets, Jean-Pierre Dozon montrera comment ces logiques offrent des clés de lecture des événements politiques, sociaux et individuels, en interrogeant les discours de vérité produits par la science, les médias et les autorités. Une analyse éclairante pour penser les tensions actuelles, les inégalités croissantes et les formes modernes de croyance et de défiance.

Participation 5 €

Un temps d’échange ouvert à toutes et tous, suivi d’un débat avec le public. .

Salle du CEREP Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La vérité est ailleurs. Conférence-Débat Cercle Condorcet du Sénonais

L’événement La vérité est ailleurs. Conférence-Débat Cercle Condorcet du Sénonais Sens a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sens et Sénonais