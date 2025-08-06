LA VERITE Centre des Expositions du Mans Le Mans

LA VERITE Centre des Expositions du Mans Le Mans jeudi 5 février 2026.

LA VERITE

Centre des Expositions du Mans 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Une pièce de théâtre de comédie avec Clotilde Courau et Sylvie Testud !

Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.

La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.

Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco .

English :

A comedy play starring Clotilde Courau and Sylvie Testud!

German :

Ein komödiantisches Theaterstück mit Clotilde Courau und Sylvie Testud!

Italiano :

Una commedia interpretata da Clotilde Courau e Sylvie Testud!

Espanol :

Una comedia protagonizada por Clotilde Courau y Sylvie Testud

