LA VERITE Centre des Expositions du Mans Le Mans
LA VERITE
Centre des Expositions du Mans 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-05 20:30:00
2026-02-05
Une pièce de théâtre de comédie avec Clotilde Courau et Sylvie Testud !
Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.
La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.
Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?
Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco .
English :
A comedy play starring Clotilde Courau and Sylvie Testud!
German :
Ein komödiantisches Theaterstück mit Clotilde Courau und Sylvie Testud!
Italiano :
Una commedia interpretata da Clotilde Courau e Sylvie Testud!
Espanol :
Una comedia protagonizada por Clotilde Courau y Sylvie Testud
L’événement LA VERITE Le Mans a été mis à jour le 2025-08-06 par CDT72