LA VERITE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand dimanche 19 avril 2026.

La Vérité« Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father , avec Anthony Hopkins. »Une pièce de Florian ZellerMise en scène Ladislas ChollatAvec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane FaccoLa Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?La presse en parle…« Le public rit beaucoup » LA TRIBUNE DU DIMANCHE« L’une des pièces les plus emblématiques de Florian Zeller. » PARIS MATCH« Un dialogue aussi drôle que vif » LE FIGARO

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63