LA VERITE ZENITH DE PAU Pau mardi 21 avril 2026.

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Le retour de la comédie culte de Florian Zeller avec une distribution exceptionnelle

Une pièce de Florian Zeller

Mise en scène Ladislas Chollat

Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

LA VÉRITÉ est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.

Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

