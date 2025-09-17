LA VERITE ZENITH DE PAU Pau
LA VERITE ZENITH DE PAU Pau mardi 21 avril 2026.
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 52 EUR
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
2026-04-21
Le retour de la comédie culte de Florian Zeller avec une distribution exceptionnelle
Une pièce de Florian Zeller
Mise en scène Ladislas Chollat
Avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco
LA VÉRITÉ est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.
Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
