TOUT VA BIEN – CIE LA JUNGLE – LA LUNA NEGRA Bayonne

TOUT VA BIEN – CIE LA JUNGLE Début : 2025-12-19 à 15:00. Tarif : – euros.

Seul en scène, comédie fantastique, création originale, théâtre contemporain, ovni Tim Burtonien !Ce soir, Victor fête ses 30 ans.Il est heureux.Mais ça n’intéresse personne.Qui s’intéresse au bonheur ?Ici, il est nécessaire d’avoir un problème pour exister*.Alors pour ne pas disparaître, Victor va devoir trouver une failledans son système.Et vite…(*toute ressemblance avec notre société actuelle serait purement fortuite.)Tout va bien est un seul en scène étonnant et poétique qui prend laforme du conte philosophique. À l’heure où l’Homme chercheinlassablement son équilibre, Tout va bien jette un regard drôle etcynique sur notre incapacité à être heureux.ECRITURE ET MISE EN SCÈNE : Victor Duez et NicolasDepye JEU : Victor Duez / CRÉATION LUMIÈRE : Richard Arselin /CRÉATION SONORE : ELias Akkouchedurée du spectacle : 65 minrecommandation d’âge à partir de : 10 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64