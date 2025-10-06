LA VÉRITÉ – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LA VÉRITÉ Début : 2026-05-05 à 20:30. Tarif : – euros.

La Vérité Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco Avec « La Vérité », l’auteur et scénariste oscarisé Florian Zeller fait son grand retour au théâtre, dans une nouvelle version de sa pièce culte portée par une magnifique équipe.« La Vérité » est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et de la femme de son ami. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? Cette pièce sur les mensonges et l’adultère, déjà jouée dans de nombreux pays, reprend les codes classiques du genre pour mieux les détourner. Les spectateurs en savent moins que les personnages, ce qui donne une saveur singulière au spectacle. Cette reprise de la pièce de Florian Zeller, qui a notamment remporté un Oscar à Hollywood pour son film « The Father », est un vrai succès. La belle mise en scène de Ladislas Chollat est portée par des acteurs de grand talent, Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau et Stéphane Facco

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69