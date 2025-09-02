La Vérité – Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-02-28T20:30:00 – 2026-02-28T22:00:00

Fin : 2026-02-28T20:30:00 – 2026-02-28T22:00:00

Le retour de la comédie culte de Florian Zeller : « La Vérité » ou l’histoire d’un menteur à qui tout le monde ment ! Sur une mise en scène au cordeau de Ladislas Chollat, nous retrouvons sur les planches une distribution exceptionnelle. Incontournable !

« La Vérité » est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

Une comédie pleine de quiproquos, rythmée du début à la fin. Du mensonge et de la mauvaise foi, en veux-tu en voilà ! À savourer entre amis.

« Un zeste de Pinter pour l’amertume, un grain de Feydeau pour la folie, un poil de Guitry pour gratter les convenances bourgeoises : le cocktail est équilibré et délicieux ! » LE FIGARO

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Cyril Bruneau