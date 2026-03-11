La vérité sur l’affaire des 3 petits cochons

Chemin de la Portette Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Animation destinée au jeune public autour d’une relecture du célèbre conte des trois petits cochons

Animation destinée au jeune public autour d’une relecture du célèbre conte des trois petits cochons. Cette proposition invite les enfants à développer leur esprit critique en découvrant une autre manière de raconter l’histoire et d’en questionner les points de vue. À travers un récit accessible et ludique, les participants explorent les mécanismes du conte et apprennent à réfléchir aux différentes versions d’une même histoire.

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Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

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English :

Animation for young audiences based on a retelling of the famous tale of the three little pigs

L’événement La vérité sur l’affaire des 3 petits cochons Mercuès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot