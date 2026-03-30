La vérité (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

La vérité (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 28 – 28 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Après son Oscar à Hollywood, le retour de Florian Zeller à anthéa avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud et Clotilde Courau.

.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following his Oscar win in Hollywood, Florian Zeller returns to Anthéa with Stéphane De Groodt, Sylvie Testud and Clotilde Courau.

L’événement La vérité (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins