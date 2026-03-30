La vérité (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
La vérité (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes vendredi 10 avril 2026.
La vérité (théâtre)
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 28 – 28 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Après son Oscar à Hollywood, le retour de Florian Zeller à anthéa avec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud et Clotilde Courau.
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
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English :
Following his Oscar win in Hollywood, Florian Zeller returns to Anthéa with Stéphane De Groodt, Sylvie Testud and Clotilde Courau.
L’événement La vérité (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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