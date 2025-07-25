La Vérité Troyes

La Vérité Troyes mardi 28 avril 2026.

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Début : 2026-04-28 20:00:00

2026-04-28

La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.



Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?



Une pièce de Florian ZELLER

Mise en scène Ladislas CHOLLAT

Assistant à la mise en scène Eric SUPPLY

Avec Stéphane DE GROODT, Sylvie TESTUD, Clotilde COURAU, Stéphane FACCO .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

