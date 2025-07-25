La Vérité Troyes
La Vérité Troyes mardi 28 avril 2026.
La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.
Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?
Une pièce de Florian ZELLER
Mise en scène Ladislas CHOLLAT
Assistant à la mise en scène Eric SUPPLY
Avec Stéphane DE GROODT, Sylvie TESTUD, Clotilde COURAU, Stéphane FACCO .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
