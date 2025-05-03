LA VERITE – ZENITH DE PAU Pau

LA VERITE Début : 2026-04-21 à 20:00. Tarif : – euros.

VILLE DE PAU ET ZENITH DE PAU PRESENTENT LA COMEDIE AU ZENITH : LA VERITELe retour de la comédie culte de Florian Zeller avec une distribution exceptionnelleUne pièce de Florian ZellerMise en scène Ladislas ChollatAvec Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane FaccoLA VÉRITÉ est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64