La Verte à l’Envers 2026 Kandahar Les Houches
La Verte à l’Envers 2026 Kandahar Les Houches jeudi 29 janvier 2026.
La Verte à l’Envers 2026
Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
En solo ou en duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29 22:00:00
Date(s) :
2026-01-29
La Verte à l’envers, la course de ski alp’ nocturne (montée sèche) organisée par l’École militaire de haute montagne, revient le 29/01/26 à 19h sur la piste du Kandahar. À faire en solo ou en duo ! Possibilité de parcours réduit non chrono en découverte.
Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
La Verte à l’envers, the night ski mountaineering race (ascent only) organised by the High Mountain Military School, returns on January 29, 2026 at 7:00pm on the Kandahar. Can be done solo or as a duo ! Option for a shorter, non-timed discovery track.
