La Verte à l’Envers 2026 Kandahar Les Houches

La Verte à l’Envers 2026

Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

En solo ou en duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-29

La Verte à l’envers, la course de ski alp’ nocturne (montée sèche) organisée par l’École militaire de haute montagne, revient le 29/01/26 à 19h sur la piste du Kandahar. À faire en solo ou en duo ! Possibilité de parcours réduit non chrono en découverte.

English :

La Verte à l’envers, the night ski mountaineering race (ascent only) organised by the High Mountain Military School, returns on January 29, 2026 at 7:00pm on the Kandahar. Can be done solo or as a duo ! Option for a shorter, non-timed discovery track.

L’événement La Verte à l’Envers 2026 Les Houches a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc