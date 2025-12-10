La Verticale de Saint-Lary Station Saint-Lary-Soulan

La Verticale de Saint-Lary

Station SAINT LARY PLA D'ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

C’est une manifestation dédiée au ski de alpinisme organisée par le club Saint Lary Aure Montagne qui se déroulera sur une partie du domaine skiable de Saint Lary Soulan en nocturne le samedi.

Cette manifestation est inscrite au calendrier fédéral coupe de France, la coupe des Pyrénées et pour le championnat départemental 65.

La randonnée est ouverte à tous (autorisation parentale pour les mineurs à partir de U14) et accessible techniquement à une personne sachant descendre une piste bleue . Le participant devra présenter une licence de la FFME ou du Caf pour la pratique de l’activité loisir . Possibilité de contracter une licence découverte de la FFME (tarif 6€). Contacter l’organisation ou à prendre au moment de l’inscription sur site .

https://pyreneeschrono.fr/evenement/verticale-de-saint-lary-aure-montagne/ .

saintlaryauremontagne@gmail.com

English :

This is a ski mountaineering event organized by the Saint Lary Aure Montagne club, which will take place on part of the Saint Lary Soulan ski area at night on Saturday.

The event is on the federal calendar for the French Cup, the Pyrenees Cup and the 65 departmental championship.

The tour is open to all (with parental authorisation for minors from U14) and technically accessible to anyone who can ski down a blue run. Participants must hold a FFME or Caf license for leisure activities. A FFME discovery license is also available (price 6?). Contact the organization or take out when registering on site.

