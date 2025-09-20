La vertigineuse histoire d’Orthosia, J. Hadjithomas & K. Joreige Lafayette Anticipations Paris

Cette histoire se déroule au nord du Liban dans un camp de réfugiées, établi hâtivement pour accueillir des familles palestiniennes fuyant la Nakba de 1948. Des années plus tard, en 2007, une guerre éclate entre l’armée libanaise et un groupe islamiste récemment infiltré, entraînant la destruction du camp.

C’est à ce moment qu’apparaissent les premiers vestiges d’Orthosia, une antique cité romaine ensevelie par un tsunami en 551, disparue depuis, cherchée en vain pendant quinze siècles. Comment faire face à cette découverte majeure, si y faire des fouilles impliquerait un second déplacement de familles réfugiées ? Avec cette performance, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige nous entraînent dans un palimpseste des cycles constants de constructions et de destructions, de narrations possibles dévoilant les cités invisibles et les vestiges de mondes souterrains.

Pleine de (dis)continuités, de bouleversements et de régénérations, cette performance vertigineuse nous plonge soudainement dans un passé particulièrement proche du présent.

La représentation du samedi est suivie d’un échange avec les artistes, Francesca Corona (Directrice artistique du festival d’Automne) et Madeleine Planeix-Crocker (Curatrice de la performance et du spectacle vivant à Lafayette Anticipations).

Un projet de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Archéologue : Hadi Choueri

Recherche : Maissa Maatouk

Image : Talal Khoury, Joe Saade, Khalil Joreige

Montage vidéo : Tina Baz, Cybele Nader

Animation : Laurent Brett. Animation 3D Maissa Maatouk

Montage son et mixage : Cherif Allam, Rana Eid (Studio DB)

Musique : Charbel Haber, The Bunny Tylers

Studio manager : Tara El Khoury Mikhael.

Commande et production Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)

Coproduction Points communs – Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise

Remerciements Galerie In Situ – Fabienne leclerc

Cinéastes et artistes, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige explorent photographie, installations, vidéo et cinéma. Dans cette performance, il et elle nous plongent dans la vertigineuse histoire du camp de Nahr el Bared, où réapparaissent les vestiges d’une cité romaine disparue, révélant un passé oublié.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

payant

8 € tarif réduit – 15 € tarif plein

Public adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

