La Vertonne – Randonnée VTT – Gravel – Route – Marche Salle Sèvre et Maine Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 08:00 –

Gratuit : non 5 € à 8 € VTT/Gravel/Route- Non licenciés adultes : 8 € – licenciés adultes : 5 €Marche 10 ou 15 km : 6 €Brevet Audax : 7 € Inscriptions : https://www.ccv-asso.fr/marche Tout public

Le CYCLO CLUB VERTAVIEN organise la 21e édition de « La Vertonne » Au programme : circuits de cyclotourisme de 50 ou 75 km, de VTT de 26, 34, 44 ou 56 km et de Gravel de 50 ou 75 km et randonnée pédestre de 10 ou 15 km. Egalement un brevet de marche « Audax » de 25 km.

Salle Sèvre et Maine Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 76 09 https://www.ccv-asso.fr



Afficher la carte du lieu Salle Sèvre et Maine et trouvez le meilleur itinéraire

