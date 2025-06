La Vertueuse Journée portes ouvertes Inauguration de la nouvelle boutique La Vertueuse Yssingeaux 5 juillet 2025 09:00

Haute-Loire

La Vertueuse Journée portes ouvertes Inauguration de la nouvelle boutique La Vertueuse 180 rue du Dr Pipet Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

Date(s) :

2025-07-05

La Vertueuse organise sa porte ouverte à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle boutique ! Rendez-vous pour une journée festive et conviviale le samedi 5 juillet de 9h à 21h.

La Vertueuse 180 rue du Dr Pipet

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 37 79 13 bonjour@saveursdessucs.com

English :

La Vertueuse is holding an open house to celebrate the inauguration of its new boutique! Join us for a festive and convivial day on Saturday, July 5, from 9am to 9pm.

German :

La Vertueuse veranstaltet anlässlich der Einweihung ihrer neuen Boutique einen Tag der offenen Tür! Treffen Sie sich zu einem festlichen und geselligen Tag am Samstag, den 5. Juli von 9 bis 21 Uhr.

Italiano :

La Vertueuse organizza un open day per festeggiare l’apertura della sua nuova boutique! Unitevi a noi per una giornata festosa e conviviale sabato 5 luglio dalle 9.00 alle 21.00.

Espanol :

La Vertueuse organiza una jornada de puertas abiertas para celebrar la apertura de su nueva boutique Acompáñenos en una jornada festiva y distendida el sábado 5 de julio de 9.00 a 21.00 h.

