la Very Good Troupe prend la plume

4 Place Joffre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 21:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez assister à la nouvelle production de la Very Good Troupe !

BIENVENUE AU CABARET !

Venez assister à la nouvelle production de la Very Good Troupe !

BIENVENUE AU CABARET !

C’est l’effervescence dans les coulisses les jeunes recrues côtoient les légendes, la costumière s’affaire pendant que le régisseur distribue le courrier aux artistes. Petites histoires et grandes passions se révèlent au fil des lettres échangées et tissent la magie du spectacle. Sous l’oeil attentif du producteur, la troupe se prépare pour le grand soir de première ! Entre plumes et plume, des duos envoûtants aux vibrants solos, des petits ensembles électrisés aux grandioses tutti, laissez-vous emporter par ce torrent d’émotions et de paillettes ! .

4 Place Joffre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : la Very Good Troupe prend la plume

Come and see the Very Good Troupe’s new production!

WELCOME TO THE CABARET!

L’événement la Very Good Troupe prend la plume Orbec a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme