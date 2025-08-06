LA VEUVE JOYEUSE Carcassonne

LA VEUVE JOYEUSE Carcassonne dimanche 8 février 2026.

LA VEUVE JOYEUSE

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 32 – 32 – 44 EUR

Début : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

La Veuve Joyeuse est une opérette en trois actes de Franz Lehár, créée en 1905. L’histoire se déroule à Paris et met en scène Hanna Glawari, une riche veuve originaire du petit état balkanique de Pontevedro.

Pour éviter que sa fortune ne quitte le pays, l’ambassadeur tente de la marier à Danilo, un diplomate pontevedrin. Mais Danilo, fier et orgueilleux, refuse d’épouser Hanna pour son argent, tandis qu’elle attend qu’il lui déclare son amour sincèrement. Entre quiproquos, intrigues amoureuses et festivités mondaines, l’opérette alterne moments de comédie et romantisme, sublimée par des airs célèbres comme La valse de L’heure exquise.

Avec son élégance et sa légèreté, La Veuve Joyeuse demeure une œuvre phare du répertoire lyrique.

Durée 2h40 avec entracte

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

The Merry Widow is an operetta in three acts by Franz Lehár, first performed in 1905. Set in Paris, it features Hanna Glawari, a wealthy widow from the small Balkan state of Pontevedro.

To prevent her fortune from leaving the country, the ambassador tries to marry her off to Danilo, a diplomat from Pontevedro. But proud Danilo refuses to marry Hanna for her money, while she waits for him to declare his true love. Between misunderstandings, amorous intrigues and worldly festivities, the operetta alternates moments of comedy and romance, sublimated by famous arias such as La valse de L?heure exquise.

With its elegance and lightness, La Veuve Joyeuse remains a landmark work in the operatic repertoire.

Running time: 2h40 with intermission

German :

Die Lustige Witwe ist eine Operette in drei Akten von Franz Lehár, die 1905 uraufgeführt wurde. Die Geschichte spielt in Paris und handelt von Hanna Glawari, einer reichen Witwe aus dem kleinen Balkanstaat Pontevedro.

Um zu verhindern, dass ihr Vermögen das Land verlässt, versucht der Botschafter, sie mit Danilo, einem Diplomaten aus Pontevedrin, zu verheiraten. Doch der stolze Danilo weigert sich, Hanna wegen ihres Geldes zu heiraten, während sie darauf wartet, dass er ihr seine aufrichtige Liebe erklärt. Zwischen Missverständnissen, Liebesintrigen und gesellschaftlichen Feierlichkeiten wechselt die Operette zwischen komödiantischen und romantischen Momenten, die durch berühmte Melodien wie den Walzer aus L’heure exquise veredelt werden.

Mit ihrer Eleganz und Leichtigkeit bleibt La Veuve Joyeuse ein Hauptwerk des Opernrepertoires.

Dauer: 2 Stunden 40 Minuten mit Pause

Italiano :

La vedova allegra è un’operetta in tre atti di Franz Lehár, rappresentata per la prima volta nel 1905. La storia si svolge a Parigi e ha come protagonista Hanna Glawari, una ricca vedova del piccolo stato balcanico di Pontevedro.

Per evitare che la sua fortuna lasci il paese, l’ambasciatore cerca di farla sposare con Danilo, un diplomatico di Pontevedro. Ma l’orgoglioso Danilo rifiuta di sposare Hanna per i suoi soldi, mentre lei aspetta che lui le dichiari il suo vero amore. Tra equivoci, intrighi amorosi e feste mondane, l’operetta alterna momenti di comicità e romanticismo, sublimati da celebri arie come La valse de L’heure exquise.

Con la sua eleganza e leggerezza, La Veuve Joyeuse rimane un’opera di riferimento nel repertorio operistico.

Durata: 2h40 con intervallo

Espanol :

La viuda alegre es una opereta en tres actos de Franz Lehár, estrenada en 1905. La historia tiene lugar en París y está protagonizada por Hanna Glawari, una viuda rica del pequeño estado balcánico de Pontevedro.

Para evitar que su fortuna abandone el país, el embajador intenta casarla con Danilo, un diplomático de Pontevedro. Pero el orgulloso Danilo se niega a casarse con Hanna por su dinero, mientras ella espera a que él le declare su verdadero amor. Entre malentendidos, intrigas amorosas y fiestas de sociedad, la opereta alterna momentos de comedia y romance, sublimados por famosas arias como La valse de L’heure exquise.

Por su elegancia y ligereza, La Veuve Joyeuse sigue siendo una obra emblemática del repertorio operístico.

Duración: 2h40 con intermedio

