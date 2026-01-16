La Veuve Joyeuse Opérette de Franz Lehar Grand Kursaal Besançon

La Veuve Joyeuse Opérette de Franz Lehar

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’Atelier Lyrique de Bourgogne Franche-Comté est ravi de vous annoncer sa prochaine production La Veuve Joyeuse, célèbre opérette de Franz Lehár, dans une mise en scène élégante et pétillante, où humour, romance et virtuosité se rencontrent.

Des voix magnifiques servies par une distribution talentueuse. Un orchestre et des artistes réunis pour célébrer la légèreté, la joie et l’élégance. Le charme intemporel d’une œuvre qui séduit tous les publics

Un spectacle idéal pour commencer l’année en beauté, en famille, en couple ou entre amis ! .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

