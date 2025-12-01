La Veuve Joyeuse Troyes

La Veuve Joyeuse

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Missia et le Prince DANILO se sont aimés jadis. Mais Missia, roturière pauvre ne pouvait épouser un prince. La voilà devenue veuve d’un richissime banquier et si elle épousait un étranger, son immense fortune échapperait à la MARSOVIE dont les finances sont déjà mal en point. Aussi le gouvernement Marsovien fait-il tout son possible pour pousser Danilo dans les bras de la jolie Veuve. Il y réussira malgré les scrupules de l‘intéressé. Cette opérette viennoise est incontestablement la plus populaire de toutes.



Direction Artistique Emmanuel MARFOGLIA

Direction Musicale Louis-Vincent BRUERE

Chorégraphie Marianne VON EUW



Distribution Emmanuelle FRUCHARD -Thomas HUERTAS Laure CRUMIERE Christophe BELLIVEAU Thomas MARFOGLIA Jean-Noël FERREL .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

