La Veuve Rusée – Caterina Murino, Sarah Biasini, Vincent Deniard, Vincent Desagnat Le Pin Galant Mérignac

La Veuve Rusée – Caterina Murino, Sarah Biasini, Vincent Deniard, Vincent Desagnat Le Pin Galant Mérignac mercredi 20 mai 2026.

La Veuve Rusée – Caterina Murino, Sarah Biasini, Vincent Deniard, Vincent Desagnat Mercredi 20 mai 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:30:00 – 2026-05-20T22:00:00

Fin : 2026-05-20T20:30:00 – 2026-05-20T22:00:00

Découvrez au Pin Galant « La Veuve Rusée », adaptée et mise en scène par Giancarlo Marinelli. Jouée pour la première fois à Venise en 1748, la comédie du dramaturge italien Carlo Goldoni continue de faire rire et de surprendre.

« La Veuve Rusée » est une aventure captivante, l’histoire d’une femme qui rêve et se bat pour sa liberté, car c’est elle qui fixe les règles !

Rosaura, une jeune, belle et riche veuve vénitienne, rencontre quatre prétendants : Milord Runebif, l’anglais ; Monsieur Le Blau, le français ; Don Alvaro de Castille, l’espagnol ; et le comte Bosco Nero, l’italien. Chacun d’eux la courtise par l’intermédiaire de l’espiègle Arlequin.

Mais Rosaura est indécise. Aidée de sa dame de compagnie Marionnette, elle réfléchit à un stratagème pour faire son choix. Mais la surprise, comme l’amour – surtout à Venise – est toujours au coin de la rue…

Dans cette mise en scène enlevée et réjouissante, l’excellente troupe joue la comédie des sentiments avec un plaisir indéniable. On se régale de ces tourbillons amoureux et on rit de bon cœur des travers et autres facéties des personnages. Un vrai bonheur !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2818 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Jouée pour la première fois à Venise en 1748, la comédie du dramaturge italien Carlo Goldoni continue de faire rire et de surprendre. theatre classique

Béatrice Livet