LA VEZINOISE – Vézins-de-Lévézou 6 juillet 2025 07:00

Aveyron

LA VEZINOISE Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : Gratuit

0

Gratuit

Rando VTT 10 kms

Date : Dimanche 2025-07-06

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Départs entre 7h30 et 9h30 Espace Vezinois. La Ronde des pics Monseigne et du Pal, 4 nouveaux parcours inédits (10, 25, 45 et 65kms). 12€ avec ravitos (parcours 10 km gratuit). VAE autorisés, port du casque obligatoire. Inscriptions sur place.

Rando VTT et bière fraîche à l’arrivée !

Découvrez la région comme vous ne l’avez jamais vu .

4 parcours

10 km

25 km 500 D+

45 km 1100 D+

65 km 1500 D+

La Rando des Pics Pic Monseigne 1128m et pic du Pal 1155m 0 .

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

English :

Departures between 7.30 and 9.30 am Espace Vezinois. La Ronde des pics Monseigne et du Pal, 4 new routes (10, 25, 45 and 65kms). 12? with refreshments (10km route free). Bike authorized, helmet mandatory. Registration on site.

German :

Abfahrten zwischen 7:30 und 9:30 Uhr Espace Vezinois. La Ronde des pics Monseigne et du Pal, 4 neue Strecken (10, 25, 45 und 65 km). 12? mit Verpflegungsstationen (10 km Strecke kostenlos). E-Bikes sind erlaubt, das Tragen eines Helms ist Pflicht. Anmeldung vor Ort.

Italiano :

Partenze dalle 7.30 alle 9.30 Espace Vezinois. La Ronde des pics Monseigne et du Pal, 4 nuovi percorsi (10, 25, 45 e 65 km). 12? con ristoro (percorso di 10 km gratuito). Sono ammesse le mountain bike, casco obbligatorio. Iscrizioni sul posto.

Espanol :

Salidas entre las 7h30 y las 9h30 Espace Vezinois. La Ronde des pics Monseigne et du Pal, 4 nuevas rutas (10, 25, 45 y 65kms). 12? con refrescos (ruta de 10 km gratuita). Bicicletas de montaña permitidas, casco obligatorio. Inscripciones in situ.

