Le samedi 14 juin, pour les Journées Européennes de l’Archéologie, un prétexte est accueilli par Cosquer Méditerranée pour un événement d’ampleur, gratuit et tous publics sur la vie à la préhistoire.

2 sessions vous attendent



Une conférence de 13h à 15h, La vie à la préhistoire créer, s’adapter et vivre (80 places) avec



Florent Châteauneuf INRAP, CNRS, LAMPEA Nos ancêtres préhistoriques entre mythes et réalités



Frédéric Leroy directeur adjoint du DRASSM Paléopaysage et bathymétrie au large des Calanques



Ces interventions explorent les images parfois erronées qui circulent autour de la société et des paysages préhistoriques. Elles présenteront comment nos ancêtres ont développé des outils, de l’art et des structures sociales complexes pour s’adapter à des environnements variés dès les temps les plus anciens de la Préhistoire.







Des ateliers sur l’archéologie et l’écologie, de 9h à 19h dans la grande galerie du musée (gratuit sur inscription à la conférence) avec



La Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Les Somatophylaques

Le dispositif Neptune

Toomaï Boucherat du LAMPEA

Les Ateliers Éco-Citoyens

La MACIF

Natural Solutions







Et des visites guidées à 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 !







Cet événement est à la fois l’occasion de rassembler des acteurs majeurs de l’archéologie avec cette collaboration entre Cosquer Méditerranée, le CNRS, AMU, le LAMPEA, l’INRAP et le DRASSM mais aussi de parler d’écologie car il s’inscrit dans les 72h de l’écologie (citedestransitions.org/72h-ecologie-2025)







Attention ! Pour avoir accès gratuitement à la galerie et profiter des ateliers toute la journée, il faut être inscrit à la conférence (seulement 80 places)

N’hésitez pas à vous trouver Un Prétexte pour nous rejoindre lors de cette journée ! .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Saturday June 14, for the European Archaeology Days, Cosquer Méditerranée is hosting a large-scale, free, all-ages event on life in prehistory.

German :

Am Samstag, den 14. Juni, dem Europäischen Tag der Archäologie, findet in Cosquer Méditerranée eine kostenlose Veranstaltung für alle Altersgruppen statt, die sich mit dem Leben in der Vorgeschichte befasst.

Italiano :

Sabato 14 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, Cosquer Méditerranée ospiterà un grande evento gratuito per il grande pubblico sulla vita nella preistoria.

Espanol :

El sábado 14 de junio, con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, Cosquer Méditerranée acogerá una gran manifestación gratuita para el gran público sobre la vida en la Prehistoria.

