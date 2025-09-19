La vie à l’époque gauloise par Branno Teuta Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy

La vie à l’époque gauloise par Branno Teuta 19 et 20 septembre Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

•Un campement, reproduisant la vie quotidienne des Gaulois en campagne ; présentation du guerrier et des combats samedi 14h et dimanche 10h30

•Des démonstrations d’artisanats traditionnels (forge, poterie, tissage…) ;

•Et des combats entre peuples rivaux ou contre des Romains, mettant en scène l’équipement et les tactiques de guerre des Gaulois samedi et dimanche 16h30-17h

Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France 0344107220 https://champlieu.oise.fr/ https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/archeologie Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l’histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l’emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d’histoire. Accès par véhicule particulier. Petit Parking. Pas d’installation.

