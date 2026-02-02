La vie à marée basse Rue Saint Michel Erquy

La vie à marée basse

Rue Saint Michel Cale de l’ïlot Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Le temps d’une marée, partez à la rencontre des animaux du bord de mer. Du plus petit au plus gros, chaque trouvaille a son lot d’anecdotes et de bizarreries. Prendre des vêtements chauds et des bottes. A partir de 5 ans .

Rue Saint Michel Cale de l’ïlot Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vie à marée basse Erquy a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps