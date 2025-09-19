La vie à Pertuis en cartes postales Médiathèque Métropolitaine Les Carmes Pertuis

Tout public dès 12 ans

Pour les journées du Patrimoine, venez vous plonger dans l’histoire de Pertuis au début du XXème siècle à travers une série de cartes postales du collectionneur Henri Lafon. Profitez d’une promenade allant du pont de la Durance jusqu’au centre-ville. Une façon originale de redécouvrir la ville et les rues que nous connaissons aujourd’hui.

Médiathèque Métropolitaine Les Carmes 79 avenue du maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490072480 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490072480 »}, {« type »: « email », « value »: « lescarmes@ampmetropole.fr »}]

