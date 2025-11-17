La vie à portée de main Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 16 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le physicien Christophe Galfard nous emporte dans une quête extraordinaire : déterminer l’origine de la vie et la place de l’humanité dans l’Univers.

Un voyage aux quatre coins du monde à la recherche de traces du passé, d’indices qui nous permettraient de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, ainsi que d’une vision qui donnerait un sens même à ce qu’est la vie ici, sur Terre, et ailleurs dans l’espace.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de La vie à portée de main (Albin Michel, 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T22:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine