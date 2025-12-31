LA VIE APRÈS SIHAM — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE (en visio) Cinéma du TNB Rennes Samedi 24 janvier 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

4€ sur présentation du coupon Télérama

Avant-première dans le cadre du Festival Télérama

LA VIE APRÈS SIHAM de Namir Abdel-Messeeh

Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Cette enquête faite de souvenirs intimes et de grands films égyptiens se transforme en un récit de transmission joyeux et lumineux, prouvant que l’amour ne meurt jamais.

1h20, France / Égypte, 2026

Séance suivie d’une rencontre (en visio) avec le cinéaste

Début : 2026-01-24T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T19:30:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



