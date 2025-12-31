LA VIE APRÈS SIHAM — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE (en visio) Cinéma du TNB Rennes
LA VIE APRÈS SIHAM — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE (en visio) Cinéma du TNB Rennes samedi 24 janvier 2026.
LA VIE APRÈS SIHAM — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE (en visio)
Cinéma du TNB Rennes
Samedi 24 janvier 2026, 17h00
4€ sur présentation du coupon Télérama
Avant-première dans le cadre du Festival Télérama
LA VIE APRÈS SIHAM de Namir Abdel-Messeeh
Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Cette enquête faite de souvenirs intimes et de grands films égyptiens se transforme en un récit de transmission joyeux et lumineux, prouvant que l’amour ne meurt jamais.
1h20, France / Égypte, 2026
Séance suivie d’une rencontre (en visio) avec le cinéaste
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine