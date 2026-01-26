La vie après Siham Cinéma Labor Dieulefit

La vie après Siham

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

2026-02-27

Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Documentaire. Tout public

Namir and his mother had vowed to make another film together, but Siham?s death breaks that promise. To keep his word, Namir dives into his family?s romantic history. Documentary. All audiences

