La vie après Siham Cinéma Labor Dieulefit
La vie après Siham Cinéma Labor Dieulefit vendredi 27 février 2026.
La vie après Siham
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-27
Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Documentaire. Tout public
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Namir and his mother had vowed to make another film together, but Siham?s death breaks that promise. To keep his word, Namir dives into his family?s romantic history. Documentary. All audiences
L’événement La vie après Siham Dieulefit a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux