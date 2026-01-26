La vie après Siham scéance spéciale en présence du réalisateur Cinéma Le Coluche Istres

La vie après Siham scéance spéciale en présence du réalisateur

Lundi 2 février 2026 à partir de 19h. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-02 19:00:00

Séance en présence du réalisateur Namir Abdel Messeeh

Namir et sa mère s’étaient jurés de refaire un film ensemble, mais la mort de Siham vient briser cette promesse. Pour tenir parole, Namir plonge dans l’histoire romanesque de sa famille. Cette enquête faite de souvenirs intimes et de grands films égyptiens se transforme en un récit de transmission joyeux et lumineux, prouvant que l’amour ne meurt jamais.



France 1h16 2025 .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

