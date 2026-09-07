La vie au moulin de Rossulien, Moulin de Rossulien, Plomelin

Informations pratiques

La vie au moulin de Rossulien 18 – 20 septembre Moulin de Rossulien Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les personnes responsables de la meunerie expliqueront le mécanisme de la meule refaite à l’identique. Les cours d’eau, les différents grains, la production de farine.

Les membres de l’association « Les Meuniers de Rossulien » connaissent l’histoire du moulin et vous montreront et expliqueront les documents d’archive, ainsi que les photos de la réhabilitation.

Moulin de Rossulien Hent Rossulien 29700 Plomelin Plomelin 29700 Finistère Bretagne 06 22 33 58 73 https://www.facebook.com/groups/771850111162646/ Moulin à eau datant du 17ème siècle en quittant la route des châteaux à Plomelin. Avec le concours de l’association « Les meuniers de Rossulien » et Cap sur les moulins il a été entièrement restauré en 2020. L’association a sauvé un bâti mais aussi un savoir-faire. Sa production de la farine de blé noir et de froment permet de confectionner des crêpes sur place. Documents d’archives visibles sur place ainsi que des photos des travaux de remise en fonctionnement du moulin. Parking situé à 500m du moulin.

Découvrez l’histoire du moulin

©Louise Mallegol