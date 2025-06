La vie au ras du sol – Parc du Grand Blottereau Nantes 25 juin 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 16:00 – 17:15

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Et si nous nous mettions au ras du sol pour découvrir et inventorier tout ce qui vit à nos pieds ? Un moment pour observer, s’émerveiller, prendre le temps.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

06 99 51 60 26 https://my.weezevent.com/biodiversete-tous-ambassadeurs-de-la-biodiversite