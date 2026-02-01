La vie Cali quoi Le Petit chêne Théâtre Cluny

La vie Cali quoi

Bienvenu.e.s à La vie Cali quoi

Ce spectacle musical mis en sons, en lumières et en scène avec JL Base est né d’une admiration pour l’univers de Cali, auteur-compositeur-acteur-écrivain-amoureux… engagé… enragé,.. pour ses textes à fleur de peau, pour son engagement et pour cette énergie brute qui nous poussent à rester debout .

Initialement construit comme un tribute à l’artiste, le projet a beaucoup évolué après moult répétitions, essais, et après avoir travaillé au moins une cinquantaine de titres, le résultat ne me convenait pas. Il fallait devenir plus créatif.

L’idée de faire un spectacle musical plutôt qu’un concert est née à ce moment là.

Ce spectacle ne raconte NI l’histoire de Cali, NI son enfance, NI ses amours, NI ses combats… C’est seulement un miroir de NOS histoires d’amour, de NOS révoltes et de NOS vies avec SES mots à lui

Une guitare et un peu de voix, des samples et boîte à rythmes… Le reste les magnifiques textes et musiques de Cali, que je me suis appropriés, avec le plus grand respect et… dans L’amour Parfait … .

