La vie carcérale Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Jeudi 5 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre et témoignages de 2 visiteurs de personnes sous main de justice

**L’**[**association du master 2 droit pénal**](https://www.linkedin.com/in/m2droitp%C3%A9nalrennes/) organise une conférence sur la vie carcérale

Deux membres de l’association des visiteurs de personnes sous main de justice : **Monsieur Laurent COUASNON**, visiteur au centre pénitentiaire des hommes de Rennes-Vezin et **Madame Marie-Thé PEPION**, visiteuse à la prison des femmes de Rennes seront présents.

Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



