La vie commerciale et artisanale du faubourg Montmélian au XXe siècle Maison de quartier Faubourg Montmélian Chambéry

La vie commerciale et artisanale du faubourg Montmélian au XXe siècle Maison de quartier Faubourg Montmélian Chambéry samedi 20 septembre 2025.

La vie commerciale et artisanale du faubourg Montmélian au XXe siècle Samedi 20 septembre, 18h00 Maison de quartier Faubourg Montmélian Savoie

places limitées à 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

Présentation de la vie commerciale et artisanale du faubourg Montmélian au XXe siècle à travers de nombreux documents photographiques anciens par Monique Dacquin, historienne, guide conférencière vice-présidente de la Société des Amis du Vieux Chambéry et membre de l’Académie de Savoie.

Maison de quartier Faubourg Montmélian 487 faubourg Montmélian 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 78 73 parking

Présentation de la vie commerciale et artisanale du faubourg Montmélian au XXe siècle à travers de nombreux documents photographiques anciens par Monique Dacquin, historienne, guide conférencière de…

Association de quartier du faubourg Montmélian