La Vie de bohème Cameo Commanderie Nancy mardi 25 novembre 2025.

La Vie de bohème Mardi 25 novembre, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-25T20:00:00 – 2025-11-25T21:42:00
Fin : 2025-11-25T20:00:00 – 2025-11-25T21:42:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est
Ciné-opéra – Adaptation contemporaine du celebre roman de Murger qui evoque les grandeurs et les miseres de la vie de boheme. Cameo Commanderie La Vie de bohème