La vie de château – Atelier 6/12 ans, Palais Ducal, Nevers

La vie de château – Atelier 6/12 ans Mercredi 25 février, 14h30 Palais Ducal Nièvre

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice – Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV : Palais ducal – Salle Chalandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Vite, vite tu es attendu dans la garde-robe pour te parer avant l’arrivée de Monseigneur ! Mais avant tu dois passer vers le maître des odeurs et apprendre la ritournelle pour l’ouverture du bal des petits pas… Ouh là là ! mais qu’est-ce que c’est que ce charabia ?

Je te propose de plonger dans l’histoire des salles du château de Jean de Bourgogne et de découvrir les métiers de tous ceux qui formaient sa cour. Pour terminer tu feras une carte pop-up de de la salle des festins ou de la chambre de la comtesse…

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal

ville de Nevers