La vie de château mon enfance à Versailles Maison des Arts Allonnes

La vie de château mon enfance à Versailles

Film d’animation de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

Avec Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier et Frédéric Pierrot.

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser , apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille… .

English :

Animated film by Clémence Madeleine-Perdrillat and Nathaniel H’limi

German :

Animationsfilm von Clémence Madeleine-Perdrillat und Nathaniel H’lim

Italiano :

Film d’animazione di Clémence Madeleine-Perdrillat e Nathaniel H’limi

Espanol :

Película de animación de Clémence Madeleine-Perdrillat y Nathaniel H’limi

