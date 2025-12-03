La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot Les Cinémas Actes Sud Arles
La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot Les Cinémas Actes Sud Arles mercredi 3 décembre 2025.
La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot
Mercredi 3 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Séance suivie d’un atelier ciné-philo
À partir de 6 ans 10 participants
Atelier gratuit sur inscription j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Synopsis
Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue. Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser et se découvrir une nouvelle famille…
Réalisation Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Animation à partir de 6 ans .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Screening followed by a film and philosophy workshop
Ages 6 and up | 10 participants
Free workshop, registration required: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
German :
Filmvorführung mit anschließendem Workshop zu Film und Philosophie
Ab 6 Jahren | 10 Teilnehmer
Kostenloser Workshop, Anmeldung erforderlich: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Italiano :
Proiezione seguita da un laboratorio di cinema e filosofia
Dai 6 anni in su | 10 partecipanti
Laboratorio gratuito, iscrizione obbligatoria: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
Espanol :
Proyección seguida de un taller de cine y filosofía
A partir de 6 años | 10 participantes
Taller gratuito, inscripción necesaria: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr
L’événement La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot Arles a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Arles