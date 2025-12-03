La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot Les Cinémas Actes Sud Arles

La vie de château, mon enfance à Versailles Ciné-Minot

Mercredi 3 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Séance suivie d’un atelier ciné-philo



À partir de 6 ans 10 participants

Atelier gratuit sur inscription j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Synopsis

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue. Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser et se découvrir une nouvelle famille…

Réalisation Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Animation à partir de 6 ans .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Screening followed by a film and philosophy workshop



Ages 6 and up | 10 participants

Free workshop, registration required: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

German :

Filmvorführung mit anschließendem Workshop zu Film und Philosophie



Ab 6 Jahren | 10 Teilnehmer

Kostenloser Workshop, Anmeldung erforderlich: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Italiano :

Proiezione seguita da un laboratorio di cinema e filosofia



Dai 6 anni in su | 10 partecipanti

Laboratorio gratuito, iscrizione obbligatoria: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Espanol :

Proyección seguida de un taller de cine y filosofía



A partir de 6 años | 10 participantes



Taller gratuito, inscripción necesaria: j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

