LA VIE DE CHATEAU, MON ENFANCE A VERSAILLES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 16:30:00
2025-10-02
LA VIE DE CHATEAU, MON ENFANCE A VERSAILLES
De Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi
Avec Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber et Ariane Ascaride
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
LIFE AT THE CHATEAU, MY CHILDHOOD IN VERSAILLES
By Clémence Madeleine-Perdrillat and Nathaniel H’Limi
With Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber and Ariane Ascaride
German :
LA VIE DE CHATEAU, MEINE KINDHEIT IN VERSAILLES
Von Clémence Madeleine-Perdrillat und Nathaniel H’Limi
Mit Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber und Ariane Ascaride
Italiano :
LA VITA AL CASTELLO, LA MIA INFANZIA A VERSAILLES
Di Clémence Madeleine-Perdrillat e Nathaniel H’Limi
Con Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber e Ariane Ascaride
Espanol :
LA VIDA EN EL CASTILLO, MI INFANCIA EN VERSALLES
Por Clémence Madeleine-Perdrillat y Nathaniel H’Limi
Con Nina Pérez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber y Ariane Ascaride
