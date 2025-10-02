LA VIE DE CHATEAU, MON ENFANCE A VERSAILLES Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

LA VIE DE CHATEAU, MON ENFANCE A VERSAILLES Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02 16:30:00

Date(s) :

2025-10-02

LA VIE DE CHATEAU, MON ENFANCE A VERSAILLES



De Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi



Avec Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber et Ariane Ascaride

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

LIFE AT THE CHATEAU, MY CHILDHOOD IN VERSAILLES



By Clémence Madeleine-Perdrillat and Nathaniel H’Limi



With Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber and Ariane Ascaride

German :

LA VIE DE CHATEAU, MEINE KINDHEIT IN VERSAILLES



Von Clémence Madeleine-Perdrillat und Nathaniel H’Limi



Mit Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber und Ariane Ascaride

Italiano :

LA VITA AL CASTELLO, LA MIA INFANZIA A VERSAILLES



Di Clémence Madeleine-Perdrillat e Nathaniel H’Limi



Con Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber e Ariane Ascaride

Espanol :

LA VIDA EN EL CASTILLO, MI INFANCIA EN VERSALLES



Por Clémence Madeleine-Perdrillat y Nathaniel H’Limi



Con Nina Pérez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Thierry Lhermitte, Malcolm Vallet-Armellino, Anne Alvaro, Céline Ronté, Jacques Weber y Ariane Ascaride

