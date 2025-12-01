La vie de château, mon enfance à Versailles Vibraye

La vie de château, mon enfance à Versailles

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser , apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille…

Sorti en salle le 15 octobre 2025 | 1h 21min | Animation

De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Par Clémence Madeleine-Perdrillat, Alice Vial

Avec Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot .

