La vie de château, mon enfance à Versailles Vibraye lundi 22 décembre 2025.
23 Rue du Grand Prix Vibraye Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-22 15:00:00
2025-12-22
Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser , apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille…
Sorti en salle le 15 octobre 2025 | 1h 21min | Animation
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Par Clémence Madeleine-Perdrillat, Alice Vial
Avec Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot .
