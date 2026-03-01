La vie de Jacques Marinis Valréas
La vie de Jacques Marinis
Salle de Réunion- Château de Simiane- Valréas Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
La vie de Jacques Marinis, franciscain et facteur d’instruments du Comtat Venaissin ( 1731 1799 )
Salle de Réunion- Château de Simiane- Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 11 72 patrimvalreas@gmail.com
English :
The life of Jacques Marinis, Franciscan instrument maker from Comtat Venaissin ( 1731 1799 )
